Zelensky | grazie Italia per il sostegno

Il presidente ucraino Zelensky ha espresso gratitudine all'Italia per il suo costante sostegno, sottolineando l'importanza della libertà e della democrazia. In un momento in cui le nazioni si uniscono per difendere i valori fondamentali, queste parole risuonano più che mai. La Festa della Repubblica italiana non è solo una celebrazione nazionale, ma un richiamo collettivo a combattere per i diritti umani e la dignità. Un legame che ci unisce oltre i confini!

23.00 "Congratulazioni al Quirinale,a Giorgia Meloni e al popolo italiano per la Festa della Repubblica!". Così Zelensky. "Questa giornata celebra la sincera e storica scelta dell'Italia: libertà,democrazia e rispetto per ogni vita. Oggi l'Ucraina compie la stessa scelta, ogni giorno vi siamo grati per il sostegno", aggiunge il presidente ucraino. "Per il vostro aiuto nel proteggere la vita del nostro popolo" dalla "brutale guerra scatenata dalla Russia".E "quest'estate l'Italia ospita la Conferenza per la ripresa dell'Ucraina: passo importante". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

