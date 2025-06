Zelensky a Trump | Sanzioni a Mosca per obbligarla alla tregua

Zelensky lancia un appello potente a Trump: sanzioni severissime contro Mosca per ottenere una tregua duratura. In un momento in cui la diplomazia è più cruciale che mai, la richiesta di Zelensky mette in luce il crescente bisogno di una risposta globale unita contro le aggressioni. Se le misure saranno adottate, potrebbero segnare un cambio di rotta nel conflitto, trasformando la speranza di pace in realtà . Riuscirà Trump a farsi sentire?

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il suo omologo statunitense Donald Trump ad adottare sanzioni contro la Russia per «costringerla» a un cessate il fuoco, accusando Mosca di volere solo una «breve pausa» negli scontri e non una tregua completa. «Ci aspettiamo davvero che Trump adotti misure forti. Ci aspettiamo che sostenga le sanzioni per costringere la Russia a porre fine. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Zelensky a Trump: "Sanzioni a Mosca per obbligarla alla tregua"

Leggi anche Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Cosa riportano altre fonti

Trump attacca Putin e Zelensky e minaccia sanzioni contro Mosca; Guerra in Ucraina: Trump avverte Putin, «sta giocando con il fuoco»; Mosca propone nuovi negoziati il 2 giugno. Trump: 2 settimane e vedremo se Putin ci prende in giro - Presidenza ucraina: non è vero che Zelensky abbia interrotto la visita in Germania per l'offensiva russa; Guerra Ucraina-Russia, le news del 26 maggio. Merz: “Stop ai limiti di gittata delle armi per Kiev”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Zelensky a Trump, 'sanzioni a Mosca per obbligarla alla tregua'

Secondo msn.com: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il suo omologo statunitense Donald Trump ad adottare sanzioni contro la Russia per "costringerla" a un cessate il fuoco, accusando Mosca di volere ...

Zelensky invita Trump a imporre sanzioni alla Russia per il cessate il fuoco

Segnala quotidiano.net: Zelensky esorta Trump a sostenere sanzioni contro la Russia per fermare il conflitto e avviare un cessate il fuoco.

Zelensky chiede a trump sanzioni per costringere russia a cessate il fuoco nella guerra in ucraina

Come scrive gaeta.it: Volodymyr Zelensky chiede a Donald Trump e agli Stati Uniti nuove sanzioni mirate per fermare l’offensiva russa in Ucraina, sottolineando che le pause di Mosca non sono tregue reali.