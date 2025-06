WWE | Triple H ha deciso personalmente i tagli di R-Truth e Carlito

Un nuovo capitolo si scrive nel mondo della WWE! Triple H, in un gesto che segna un cambiamento epocale, ha deciso di non rinnovare i contratti di R-Truth e Carlito. Una mossa strategica legata a esigenze economiche e alla gestione del roster, non disciplinari. Questo riflette un trend crescente nel settore: le aziende devono adattarsi e ottimizzare le risorse. E tu, cosa ne pensi di questi tagli? La rivoluzione è appena iniziata!

La decisione di non rinnovare i contratti di R-Truth e Carlito è arrivata direttamente da Paul "Triple H" Levesque per motivi economici e di gestione del roster. A rivelarlo è stato Dave Meltzer durante l'episodio del 2 giugno 2025 di Wrestling Observer Radio. Scelte di budget, non disciplinari. Secondo Meltzer, i licenziamenti non sono legati a problemi disciplinari o creativi, ma rappresentano decisioni aziendali mirate a ridurre i costi. Entrambi i wrestler erano ancora attivi in televisione: Carlito coinvolto in una storyline con il Judgment Day e R-Truth presente regolarmente nei segmenti comici.

