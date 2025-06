WWE | Terzo taglio in un giorno anche Sarah Logan Valhalla lascerà la federazione al termine del contratto

Un altro addio scosso nel mondo della WWE: Sarah Logan, alias Valhalla, lascia la federazione. In un panorama sempre più competitivo e in evoluzione, le partenze di star come R-Truth, Carlito e ora Logan segnano un cambiamento profondo. Le emozioni si intrecciano con il business: cosa significa per il futuro del wrestling? La sua lettera toccante su Instagram solleva interrogativi sul legame tra atleti e fan. Preparati a un nuovo capitolo!

Non solo di R-Truth e Carlito si libererà la WWE a breve, adesso apprendiamo che sarà anche il caso di Sarah Logan, conosciuta come Valhalla da qualche anno a questa parte. La moglie di Raymond Rowe, Erik dei War Raiders, ha pubblicato oggi un post su Instagram molto toccante che recita così: “Caro Wrestling Vengo a te con le lacrime agli occhi, perché il nostro tempo è finito improvvisamente. La WWE mi ha informata ieri che lascerà scadere il mio contratto. A essere sincera, il mio ego ne esce un po’ ferito. Uno si aspetta sempre una grande uscita alla fine di una carriera, ma eccomi qui a scrivere un messaggio d’addio nelle mie note, per un’organizzazione che probabilmente si dimenticherà che ci sono mai stata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Terzo taglio in un giorno, anche Sarah Logan/Valhalla lascerà la federazione al termine del contratto

