WWE | Si rafforza la partnership con Slim Jim il logo sarà presente anche sui tavoli usati dai wrestler

La WWE e Slim Jim danno vita a un connubio che affonda le radici in oltre 30 anni di storia! Con il logo Slim Jim ora sui tavoli dei wrestler, il sapore della carne si unisce all'adrenalina del wrestling. Questo rinnovo non è solo una mossa commerciale, ma un riflesso di un trend più ampio: l'incontro tra cibo e intrattenimento. Scopri come la cultura pop si nutre di collaborazioni sorprendenti!

Tramite un comunicato pubblicato sui propri canali, la WWE ha reso noto di aver rinnovato ulteriormente la partnership con Slim Jim, marchio americano di snack a base di carne prodotti da Conagra Brands. La partnership tra i due brand ha origini lontane, oltre 30 anni fa, e ora si rafforza ulteriormente. WWE e Slim Jim. Si rafforza la partnership tra WWE e Slim Jim. Quest’ultimo diventerà lo sponsor presente al centro del ring durante gli episodi di Monday Night Raw su Netflix. Non solo, il marchio Slim Jim comparirà, cosa mai successa in passato, anche sui tavoli che verranno usati dalle Superstar WWE durante gli show e questo non solo per Raw, ma anche per SmackDown, NXT e i PLE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Si rafforza la partnership con Slim Jim, il logo sarà presente anche sui tavoli usati dai wrestler

Aggiornamenti pubblicati da altri media

