WWE | Fan in rivolta il tweet di Triple H su Vikingo diventa una protesta per R-Truth e Carlito

La WWE è al centro di una tempesta social! Un tweet di Triple H, pensato per celebrare la vittoria di El Hijo del Vikingo, si è trasformato in un grido di protesta per R-Truth e Carlito. I fan non ci stanno e si mobilitano contro i licenziamenti, evidenziando un trend crescente: l’assenza di figure iconiche nel wrestling moderno. È chiaro, la passione dei tifosi non può essere ignorata! La storia continua...

La WWE si è trovata nel mezzo di una bufera social inaspettata quando i fan hanno trasformato un semplice tweet celebrativo in una protesta di massa contro i recenti licenziamenti di R-Truth e Carlito. Il tentativo di Triple H di spostare l’attenzione su Worlds Collide. Poche ore dopo che El Hijo del Vikingo aveva riconquistato il AAA Mega Championship sconfiggendo Alberto El Patrón, Triple H aveva pubblicato un tweet di congratulazioni per promuovere l’imminente match del lottatore messicano contro Chad Gable a Worlds Collide. Il messaggio recitava: “Congratulazioni a @vikingoaaa! La posta in gioco si è alzata per #WorldsCollide di sabato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Fan in rivolta, il tweet di Triple H su Vikingo diventa una protesta per R-Truth e Carlito

Le notizie più recenti da fonti esterne

WWE: Fan in rivolta per il mancato ritorno di Cody Rhodes a SmackDown

Riporta spaziowrestling.it: la WWE aveva semplicemente dimenticato di rimuoverlo dopo il cambiamento dei piani. Dopo lo show, però, molti fan hanno criticato la compagnia sui social con molti tweet del genere: CLICCA QUI PER ...

WWE: Il ritorno che non c’è stato, Alexa Bliss fuori da WrestleMania, fan in rivolta sui social

Come scrive zonawrestling.net: Nello stesso giorno, infatti, i fan hanno scoperto che l’ex campionessa di RAW non farà parte di WrestleMania 41. Eppure, il suo ritorno alla Royal Rumble era stato accolto con una delle ovazioni più ...

WWE, Lana farà una confessione shock a Raw (e i fan sono già in rivolta)

Secondo worldwrestling.it: insulti e cori rivolti a Rusev. Sarà interessante capire se i cori dei fan britannici saranno modificati in post produzione e soprattutto quando la WWE si deciderà a voltare definitivamente pagina su ...