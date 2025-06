WWE AAA | Anche Savio Vega sarà a Worlds Collide?

Siamo a un passo da Worlds Collide, l'evento che unirà le forze di WWE e AAA! L'attesissimo incontro promette sorprese, tra cui la presenza di Savio Vega. Con il AAA Mega Championship tornato nelle mani di El Hijo Del Vikingo, l'atmosfera è carica di adrenalina. Questo evento non solo segna un nuovo capitolo nel wrestling, ma riflette un trend crescente: l'unione delle federazioni per creare spettacoli senza precedenti. Sarà uno showdown epico!

Si avvicina Worlds Collide, il primo evento ufficiale della nuova joint venture tra WWE e AAA, e c’è sicuramente molta curiosità attorno a quanto potrà accadere il prossimo weekend a Los Angeles. Di certo c’è che la federazione di Stamford ha già preso alcune decisioni importanti, ridando il AAA Mega Championship a El Hijo Del Vikingo, che ha sconfitto Alberto El Patrón Del Rio pochi giorni fa e che sfiderà Chad Gable all’evento. Ma a quanto pare, non mancheranno sorprese e ospiti speciali. Un ritorno due anni dopo l’ultima volta. Secondo quanto riporta PW Insider, infatti, la WWE starebbe seriamente pensando di coinvolgere Savio Vega a Worlds Collide. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE/AAA: Anche Savio Vega sarà a Worlds Collide?

