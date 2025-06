World Eating Disorders Day in Italia sono 3 milioni i casi di DCA

Il World Eating Disorders Day, che si celebra il 2 giugno, mette in luce un problema che colpisce oltre 3 milioni di italiani. Un dato allarmante che non possiamo ignorare! I disturbi del comportamento alimentare non riguardano solo la sfera fisica, ma anche quella emotiva e sociale. Cresce l’attenzione verso la salute mentale: è fondamentale parlarne e sensibilizzare per combattere insieme questo fenomeno. Scopri come puoi fare la differenza!

In occasione del World Eating Disorders Day, la Giornata mondiale contro i disturbi alimentari, che ricorre il 2 giugno, l’Istituto Superiore di SanitĂ ha pubblicato alcuni dati riguardo l’incidenza dei DCA (disturbi del comportamento alimentare) in Italia. Nel nostro Paese infatti sono oltre 3 milioni le persone che ne soffrono, tra anoressia, bulimia e binge eating disorder. World Eating Disorders Day, i dati in Italia. I dati sono allarmanti: solo l’anoressia nervosa colpisce circa l’1% della popolazione, con oltre 540mila casi, di cui il 90% donne. Inoltre preoccupa anche l’etĂ di insorgenza, piĂą frequente è tra i 15 e i 25 anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - World Eating Disorders Day, in Italia sono 3 milioni i casi di DCA

