Toto Wolff ha scatenato il dibattito con una frase provocatoria: ha paragonato il comportamento di Verstappen a quello di tassisti romani e napoletani, dipingendo un quadro di "road rage" in pista. Questo commento non solo illumina le tensioni nel mondo della Formula 1, ma riflette anche un fenomeno più ampio: la frustrazione degli sportivi in un ambiente sempre più competitivo. Curiosi di scoprire come questa rivalità influenzerà le prossime gare?

(Adnkronos) – "Questa è road rage, arrabbiatura da strada. Verstappen si è comportato come alcuni tassisti a Roma o a Napoli, senza regole. Non ho capito cosa volesse fare, ma devo capirlo perché se l'ha fatto per rabbia è inaccettabile". Stanno facendo discutere le affermazioni di Toto Wolff, che ieri aveva parlato così a Sky . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Wolff contro Verstappen: “Si è comportato come un tassista a Roma o a Napoli”

Toto Wolff lapidario su Verstappen: "Guida come si fa in centro a Roma o Napoli, senza regole" - Toto Wolff non le manda a dire: il suo paragone tra Verstappen e la guida spericolata nelle strade di Roma e Napoli colpisce nel segno.

