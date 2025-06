Wolff contro Verstappen | Si è comportato come un tassista a Roma o a Napoli

Le parole di Toto Wolff su Verstappen scuotono il mondo della Formula 1, paragonando il pilota olandese a un tassista romano o napoletano durante una crisi di nervi. Questo episodio rispecchia una crescente tensione nel motorsport, dove la pressione può trasformarsi in veri e propri “momenti da strada”. È un chiaro invito a riflettere sul rispetto delle regole, non solo in pista, ma nella vita di tutti i giorni.

(Adnkronos) – “Questa è road rage, arrabbiatura da strada. Verstappen si è comportato come alcuni tassisti a Roma o a Napoli, senza regole. Non ho capito cosa volesse fare, ma devo capirlo perché se l’ha fatto per rabbia è inaccettabile”. Stanno facendo discutere le affermazioni di Toto Wolff, che ieri aveva parlato così a Sky Sport del comportamento del campione del mondo Max Verstappen verso la fine del Gp di Spagna. Il team principal della Mercedes è stato molto critico nei confronti dell’olandese. Al centro della discussione, il contatto con Russell dopo l’ingresso in pista della safety car. 🔗 Leggi su Seriea24.it

