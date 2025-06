Wolff ‘bacchetta’ Verstappen | Si è comportato come alcuni tassisti a Roma o a Napoli

Il Gran Premio di Spagna ha acceso il dibattito sulle strategie audaci in pista, con Wolff che critica Verstappen, paragonandolo ai tassisti romani e napoletani. In un mondiale di Formula 1 sempre più imprevedibile, questa gara ha dimostrato come ogni decisione possa costare caro. La bagarre finale ci ricorda che, nel motorsport, la vera sfida è saper gestire il caos. Chi avrà la meglio nelle prossime curve?