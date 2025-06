Windtre business apre le porte all’innovazione

WINDTRE Business lancia la sua innovativa piattaforma “OPEN”, segnando un passo decisivo verso una comunicazione più trasparente e personalizzata. In un'era in cui il customer care è diventato cruciale per le aziende, questo progetto dimostra come la fiducia dei clienti sia al centro delle strategie moderne. E tu, quanto sei pronto ad abbracciare l’innovazione? Scopri come “OPEN” può trasformare il tuo business!

Roma, 2 giugno 2025 – WINDTRE Business inaugura la nuova piattaforma di comunicazione, un progetto strategico che pone al centro la fiducia di chi l’ha scelta e sottolinea il suo approccio “OPEN”, fatto di ascolto e di soluzioni concrete per ogni cliente. Con “OPEN”, WINDTRE Business mette in luce le sue caratteristiche distintive: “OPEN” significa aperti al cambiamento, all’ascolto, all’innovazione, ma soprattutto “OPEN” verso il futuro e la collaborazione. Nell’era della trasformazione digitale, WINDTRE Business con le sue persone è in grado di abilitare il vero potenziale di ogni azienda, affiancando al valore dell’innovazione e delle soluzioni all’avanguardia il valore di coloro che ogni giorno rendono possibile il successo della propria azienda. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Windtre business apre le porte all’innovazione

Su questo argomento da altre fonti

Windtre Business lancia «Open»: parlano i brand delle imprese clienti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

WindTre Business: partnership con Pastrovich srl in ambito Data Center

Si legge su lopinionista.it: ROMA – WindTre, attraverso il brand WindTre Business, supporta con i suoi Data Center Pastrovich SRL, System Integrator ligure che annovera tra i suoi clienti oltre 300 piccole e medie imprese. In ...

WINDTRE: partnership con Pastrovich in ambito data center

Come scrive lineaedp.it: WINDTRE, attraverso il brand WINDTRE BUSINESS, supporta con i suoi Data Center Pastrovich SRL, System Integrator ligure che annovera tra i suoi clienti oltre 300 piccole e medie imprese. In ...

L’offerta business di WindTre: perché il cloud fa guadagnare le aziende

Lo riporta industriaitaliana.it: Per WindTre Business, divisione del gruppo dedicata alle ... di intelligenza artificiale e di analytics. Il modello di business cloud-centrico apre le porte alle infrastrutture e tecnologie abilitanti ...