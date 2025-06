Windows rivoluziona il Blocco note con Copilot AI | ecco tutte le novità

Windows sta riscrivendo le regole del gioco con il suo Blocco Note potenziato da Copilot AI. Non solo un semplice strumento di scrittura, ma un assistente virtuale che trasforma le idee in parole, riassumendo e migliorando i testi in tempo reale. Questo aggiornamento non è solo innovativo, ma riflette un trend crescente verso l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana. Scopri come questo cambiamento può semplificare la tua creatività!

Il Blocco note di Microsoft Windows si rinnova grazie all’integrazione con Copilot AI, l’assistente virtuale sviluppato da Microsoft. Questo aggiornamento segna una vera svolta per uno degli strumenti più longevi e usati del sistema operativo, rendendolo ora capace di riscrivere, riassumere e migliorare testi direttamente nell’interfaccia, senza ricorrere ad applicazioni esterne. Un cambiamento che punta . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

