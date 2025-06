Wicked 2 incassa un fortunato aumento grazie al successo del primo film

Il mondo del cinema sta per esplodere di emozioni e attese! Con Wicked 2 in arrivo nel novembre 2025, il successo del primo film ha dato il via a un trend di sequel che cattura l'immaginazione del pubblico. Accanto a questo, Zootopia 2 riporta in scena l'animazione che fa sognare grandi e piccini. Due pellicole che, unite, promettono di trasformare le sale in veri e propri luoghi di magia e divertimento. Non perderti il loro incanto!

Il panorama cinematografico si appresta a vivere un periodo di grande fermento con l’uscita di due attese produzioni che promettono di attirare numerosi spettatori nelle sale. Da un lato, il sequel del celebre musical Wicked, intitolato Wicked: For Good, previsto per la fine del novembre 2025, dall’altro, il ritorno dell’animazione con Zootopia 2. Entrambe le pellicole sono destinate a dominare il botteghino durante il periodo delle festivitĂ , grazie anche a strategie di programmazione che favoriscono la coesistenza di blockbuster differenti. wicked: for good, l’atteso sequel del musical di successo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Wicked 2 incassa un fortunato aumento grazie al successo del primo film

