West Side Story dal 6 giugno al Teatro Sistina e in tour estivo nelle suggestive arene archeologiche italiane

Dal 6 giugno, "West Side Story" illumina il Teatro Sistina e le affascinanti arene archeologiche italiane. Un'opera senza tempo che continua a catturare il cuore del pubblico, grazie a un cast di oltre 30 artisti e a due talenti emergenti: Luca Gaudiano e Natalia Scarpolini. Non solo uno spettacolo, ma un'esperienza che celebra l'amore e la speranza in un mondo in conflitto. Non perdere l’opportunità di vivere un'emozione irripetibile!

Un'emozione irripetibile di un autentico capolavoro del teatro musicale, la cui gloriosa carriera ha pochi eguali nella Storia del Musical: un’opera immortale, raccontata sul palco da un cast di oltre 30 artisti e da due giovani protagonisti, Luca Gaudiano nel ruolo di Tony e Natalia Scarpolini in quello di Maria, grazie anche alla straordinaria colonna sonora di Bernstein suonata dalla grande Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - West Side Story dal 6 giugno al Teatro Sistina e in tour estivo nelle suggestive arene archeologiche italiane

Leggi anche Il musical-kolossal "West Side Story" arriva a Verona sul palco del Teatro Romano - Il musical kolossal "West Side Story" arriva a Verona, sul suggestivo palco del Teatro Romano. Dopo un successo travolgente a Roma, questa pietra miliare del teatro musicale partirà in tour estivo attraverso le affascinanti arene archeologiche italiane, portando l'emozione di uno dei musical più amati al mondo anche nella nostra città.

