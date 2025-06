Washington sfida Pechino nell’Indo-pacifico

Washington alza la voce nell’Indo-Pacifico, mentre la Cina continua a tessere la sua rete di influenza. Pete Hegseth, durante il prestigioso Shangri-La Dialogue, ha sottolineato una verità inquietante: la minaccia cinese è “imminente”. In un contesto globale in cui le potenze si sfidano per il controllo marittimo e commerciale, il messaggio è chiaro: il futuro di questa regione cruciale è in gioco. Sarà un confronto decisivo per la stabilità mondiale.

Pete Hegseth è stato chiaro: la Cina rappresenta una minaccia “imminente” per l’Indo-Pacifico. Un allarme che il capo del Pentagono ha lanciato durante il suo intervento, sabato, allo Shangri-La Dialogue. “Qui nell’Indo-pacifico, il nostro futuro è legato”, ha detto agli astanti. “Condividiamo la vostra visione di pace e stabilità, di prosperità e sicurezza. E siamo qui per restare”, ha proseguito. “E in effetti, noi siamo qui stamattina, qualcun altro non c’è”, ha continuato, riferendosi al fatto che Pechino non ha inviato al forum il proprio ministro della Difesa. “Non c’è motivo di indorare la pillola. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Washington sfida Pechino nell’Indo-pacifico

Leggi anche La sfida tra Pechino e Washington per il controllo della ricerca - La competizione tra Pechino e Washington per il dominio nel settore della ricerca scientifica è sempre più accesa, con le due superpotenze pronti a sfidarsi per l’innovazione e il progresso.

Cosa riportano altre fonti

Washington sfida Pechino nell’Indo-pacifico; La sfida tra Pechino e Washington per il controllo della ricerca; Sfida ai chip: la guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina; Harvard, Pechino lancia la sfida: “Studenti stranieri? Venite a studiare da noi”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Washington sfida Pechino nell’Indo-pacifico

Come scrive panorama.it: Pete Hegseth è stato chiaro: la Cina rappresenta una minaccia “imminente” per l’Indo-Pacifico. Un allarme che il capo del Pentagono ha lanciato durante il suo intervento, sabato, allo Shangri-La ...

La sfida tra Pechino e Washington per il controllo della ricerca

Scrive ilfoglio.it: Si riaccende la polemica sulla profilazione razziale delle forze dell'ordine dopo le nuove dichiarazioni di Cottier. La premier: "Accuse vergognose". Il capo dello stato invita Pisani al Quirinale per ...

Sfida ai chip: la guerra "tecnologica" tra Stati Uniti e Cina

Scrive ilmessaggero.it: Gli Stati Uniti intensificano lo scontro con la Cina nel settore dell’intelligenza artificiale (IA), prendendo di mira Huawei per l’uso di chip avanzati. Il nuovo ...