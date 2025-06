Wash Out Il lavaggio auto a domicilio digitale ed ecosostenibile

Scopri Wash Out: il servizio di lavaggio auto a domicilio che unisce innovazione, sostenibilità e digitalizzazione! Dal 2016, questa pionieristica azienda sta cambiando le regole del gioco, offrendo un'alternativa ecologica per la pulizia del tuo veicolo. In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro delle scelte quotidiane, Wash Out si distingue per il suo approccio green e sicuro. Perché prendersi cura della propria auto non deve compromettere il nostro pianeta!

UN APPROCCIO DIGITAL, GREEN e safe. È quello, innovativo, che aveva portato nel 2016 alla nascita di Wash Out, la prima società di lavaggio auto a domicilio ed ecosostenibile. Da allora, sia per il mondo business – compagnie di noleggio auto, concessionari e flotte aziendali – sia per i privati, Wash Out consente un servizio di lavaggio di auto e moto a domicilio, che l'utente può richiedere in qualunque luogo come la propria abitazione, l'ufficio o un parcheggio, tramite l'app proprietaria e il sito, e che viene svolto, interamente a mano, da uno dei washer professionisti dell'azienda che arrivano sul posto anche con bici o ciclomotori elettrici.

