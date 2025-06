Wall Street apre contrastata Dj -033% Nasdaq +020%

Wall Street apre con segnali misti: il Dow Jones segna una leggera flessione, mentre il Nasdaq continua a guadagnare terreno. Questo scenario riflette l’incertezza che aleggia sui mercati globali, sempre più influenzati da tendenze tecnologiche e decisioni monetarie. Un aspetto interessante? La resilienza del settore tech potrebbe rappresentare un’ancora di salvezza per gli investitori in un contesto di volatilità . Rimanete sintonizzati per capire come si evolverà la situazione!

Wall Street apre contrastata. Il Dow Jones perde lo 0,33% a 42.129,37 punti, il Nasdaq avanza dello 0,20% a 19.151,91 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,11% a 5.905,12 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wall Street apre contrastata, Dj -0,33%, Nasdaq +0,20%

Leggi anche Wall Street chiude in volata dopo l'accordo Cina-Usa - Wall Street segna una chiusura in volata grazie all'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Il Dow Jones guadagna il 2,81%, il Nasdaq cresce del 4,35% e lo S&P 500 avanza del 3,26%.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Situazione contrastata; Borsa oggi 30 maggio: Europa contrastata, sfuma la speranza di fermare i dazi. Milano sale con energetici, ...; Trump raddoppia i dazi sull'acciaio al 50%; Euro-dollaro: la struttura tecnica rimane contrastata. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Wall Street apre contrastata, Dj -0,33%, Nasdaq +0,20%

Lo riporta ansa.it: Wall Street apre contrastata. Il Dow Jones perde lo 0,33% a 42.129,37 punti, il Nasdaq avanza dello 0,20% a 19.151,91 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,11% a 5.905,12 punti. (ANSA). (ANS ...

La diretta da Wall Street | Borse Usa contrastate in attesa di Powell (Fed). Cinque titoli da monitorare

msn.com scrive: Apple fa ricorso contro l’Ue, Sanofi compra Blueprint Medicines, la Fda approva il nuovo vaccino per il Covid di Moderna, i dazi sull’acciaio al 50% spingono i titoli del settore e Tesla paga la conco ...

Borse deboli: giù bancari a Milano. Wall Street apre contrastata

Riporta rainews.it: Apre contrastata Wall Street, sotto la parità il Dow Jones. Francoforte e Parigi cedono lo 0,2%, Milano la peggiore -0,45%. In calo i bancari, Banco Pop e Pop Mi perdono oltre il 4% ...