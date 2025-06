Vorrei incontrarla La lettera del prof hater alla Meloni | ecco cos' ha scritto

Il caso di Stefano Addeo, docente finito al centro della polemica per un post choc su Giorgia Meloni, evidenzia un tema scottante: i limiti della libertà d'espressione. In un'epoca in cui il linguaggio online può avere conseguenze devastanti, la sua lettera solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità individuale e sul rispetto delle istituzioni. La storia ci invita a riflettere: fino a dove possiamo spingerci nel dibattito pubblico?

Stefano Addeo è finito nella bufera per un post sui social in cui evocava per la figlia del premier la stessa sorte di Martina Carbonaro: "Non c'è giustificazione possibile per le parole scritte". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Vorrei incontrarla". La lettera del prof hater alla Meloni: ecco cos'ha scritto

