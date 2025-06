von der leyen annuncia una riduzione del tetto al prezzo del petrolio russo quotazioni in aumento

L'annuncio di von der Leyen sulla riduzione del tetto al prezzo del petrolio russo segna un passo decisivo nella strategia dell'Unione Europea contro Mosca. Mentre le quotazioni del greggio registrano un aumento, l'Europa si prepara a intensificare le sue sanzioni. Questo sviluppo non solo influisce sul mercato energetico, ma riflette anche una crescente determinazione globale nel fronteggiare le sfide geopolitiche. SarĂ interessante vedere come risponderanno i mercati e la Russia a queste nuove misure.

"Buona discussione con il senatore (statunitense, ndr ) Lindsay Graham. L'Ue sta preparando il suo diciottesimo pacchetto di sanzioni dure, tra cui l'abbassamento del tetto massimo del prezzo del greggio. Queste misure, insieme a quelle statunitensi, aumenterebbero notevolmente l'impatto congiunto delle nostre sanzioni", scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al termine dell'incontro con Graham, che si è svolto a Berlino. Good discussion with @LindseyGrahamSC The EU is preparing its 18th package of hard-biting sanctions, including lowering the crude oil price cap. These steps, taken together with US measures, would sharply increase the joint impact of our sanctions.