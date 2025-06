Volley Fucecchio | salvezza conquistata e fiducia per la stagione 2025 2026

Il Volley Fucecchio conquista la salvezza e guarda al futuro con rinnovata fiducia! Dopo una stagione difficile, i bianconeri possono finalmente sorridere e prepararsi per il campionato 2025/2026. Questo traguardo non è solo un successo sportivo, ma testimonia la resilienza di un team che sa affrontare le sfide. In un contesto in cui il supporto della comunità è fondamentale, il Fucecchio rappresenta una vera ispirazione per tutti gli appassionati di sport!

Si è chiusa con il sorriso e la consapevolezza di poter ripartire con rinnovata fiducia la stagione sportiva 20252026 del Volley Fucecchio "Etichettificio Jolly", impegnato nel girone B del campionato regionale di serie C maschile. L'annata, fin dalle prime partite, si è rivelata complicata e insidiosa per i bianconeri, inseriti in un girone a sole nove squadre ma di alto livello competitivo, dove ogni partita era una battaglia da affrontare con il massimo della concentrazione e dell'impegno. La regular season ha visto la squadra chiudere al settimo posto con 17 punti frutto di cinque vittorie e undici sconfitte, fuori dalla zona play-off e costretta a lottare per la salvezza nei play-out.

