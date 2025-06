Viva Del Piero e il suo manifesto contro l’ipocrisia | Chi è di Juve o Milan non può mai tifare Inter

Alessandro Del Piero, icona indiscussa del calcio italiano, ha scosso il mondo del tifo con un’affermazione audace: chi ama la Juve o il Milan non può mai tifare Inter. In un’epoca in cui l'ipocrisia sembra dilagare, è un invito a scegliere da che parte stare. L’autenticità nel tifo torna protagonista, proprio mentre il calcio si evolve e le rivalità si intensificano. Un messaggio semplice ma potente: il cuore batte per una sola squadra!

Era ora che qualcuno lo dicesse. Ci ha pensato Alessandro Del Piero, sabato sera in occasione della finale di Champions League tra Inter e Psg. L’ex fuoriclasse e bandiera della Juventus, presente all’Allianz Arena di Monaco di Baviera in qualità di talent della Cbs, non ha fatto melina. Non ha aderito alla mozione Buffon che, in veste istituzionale, si è scagliato contro il tifo contro: «È da piccoli uomini». Del Piero ha decisamente imboccato un’altra direzione. Gli è stato chiesto in maniera diretta per chi tifasse in questa circostanza. E Alex non si è sottratto, mettendo da parte perbenismi e il classico cliché secondo i quali bisogna parteggiare per una squadra della propria nazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Viva Del Piero e il suo manifesto contro l’ipocrisia: «Chi è di Juve o Milan non può mai tifare Inter»

