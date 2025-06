Viterbo supera Chemco Puianello e accede alla finale per la promozione in A2

Viterbo conquista la finale per la promozione in A2, battendo Chemco Puianello con un punteggio di 71-53 dopo un avvincente overtime. Questa vittoria segna un passo importante non solo per la squadra, ma per l’intero basket locale, che sta vivendo un momento di rinascita e passione. Con Puggioni e Bongo protagonisti, Viterbo dimostra che il sogno di una nuova era sportiva è sempre più vicino!

VITERBO 71 PUIANELLO 53 dts VITERBO: Puggioni A. 23, Paco 2, Puggioni S., Adongpiny, Tarroni, Gionchilie 12, Fantozzi 2, Ricci n.e., Pasquali 9, Pirillo, Marigliano n.e., Bongo 23. All. Scaramuccia. CHEMCO PUIANELLO: Olajide 17, Bevolo 5, Manzini 1, Luppi, Dettori 5, Dzinic 3, Raiola 2, Cherubini C., Gatti 11, Cherubini S. n.e., Boiardi, Ivaniuk 9. All. Giroldi. Parziali: 13-16, 33-29, 50-40, 62-47. Si conclude la stagione della Chemco Puianello che vede ribaltata la differenza canestri in gara-2 di semifinale per la promozione in A2 al termine di un supplementare; dopo il 62-47 dell'andata, il match di ritorno si conclude con il medesimo punteggio al 40' ma a parti invertite, grazie alle folate offensive di Arianna Puggioni e Bongo.

