Vita da artista su Rai 3 con Jacopo Veneziani | un viaggio nella quotidianità degli artisti

Scopri "Vita da artista" su Rai 3, un viaggio intimo nelle vite dei grandi maestri italiani in occasione della Festa della Repubblica! Questo programma non solo celebra l'arte, ma svela anche le sfide e le passioni quotidiane degli artisti. Un'opportunità unica per esplorare il legame tra creatività e vita reale, proprio mentre il mondo sta riscoprendo l'importanza della cultura nel nostro quotidiano. Non perdere questa esperienza avvincente!

In occasione della Festa della Repubblica, debutta una nuova trasmissione televisiva che mira a esplorare la vita e le opere di alcuni dei più grandi artisti italiani. Il programma, intitolato Vita da artista, viene trasmesso su Rai 3 nella fascia dell'access prime time, offrendo un approfondimento originale e coinvolgente sulla quotidianità di figure illustri del panorama culturale nazionale. conduttore e struttura del programma. chi è il conduttore di Vita da artista. Jacopo Veneziani, noto al pubblico per il suo ruolo di divulgatore e storico dell'arte, conduce questa produzione originale di Rai Cultura.

