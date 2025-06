Visite guidate alle pievi e ai luoghi di culto | conclusa la settima edizione di ' A spasso per la Romagna'

Si è chiusa in bellezza la settima edizione di "A spasso per la Romagna", un viaggio affascinante tra le antiche pievi e i luoghi di culto della nostra terra. La visita al Santuario di Sant'Ellero ha offerto un'opportunità preziosa per riscoprire la spiritualità e la storia che permeano questi luoghi. In un momento in cui il turismo esperienziale è sempre più ricercato, eventi come questo rivelano l'importanza di connettersi con le radici culturali locali.

Con la visita guidata al Santuario di Sant'Ellero si è concluso il settimo ciclo di visite guidate denominato "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna" promosso dall'Associazione Culturale Antica Pieve. Dopo gli interventi di apertura di Gabriele Zelli e Claudio Guidi è intervenuta Francesca. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Visite guidate alle pievi e ai luoghi di culto: conclusa la settima edizione di 'A spasso per la Romagna'

