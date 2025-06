Visitare gratuitamente il grattacielo Piemonte e ammirare Torino dall’alto | come prenotarsi

Scopri Torino da un'altra prospettiva! Il Grattacielo Piemonte partecipa a Open House 2025, il 7 e 8 giugno, regalando l'opportunità di ammirare la città dall'alto senza alcun costo. Questa iniziativa celebra l'architettura e la cultura urbana, invitandoci a esplorare gioielli spesso inaccessibili. Prenota il tuo posto per vivere un’esperienza unica e lasciati ispirare dalla bellezza di Torino! Non perdere l'occasione di guardare la tua città con occhi

Il Grattacielo Piemonte aderisce all'edizione 2025 di Open House in programma il 7 e 8 giugno. Durante il festival gratuito una grande varietà di edifici e luoghi di Torino di particolare fascino e pregio aprono le proprie porte. Nell'occasione sarà quindi possibile visitare il Grattacielo e.

