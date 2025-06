Vision | nella serie vedremo questa leggendaria località dei fumetti Marvel?

Preparati a tornare nel mondo Marvel! La leggendaria località dei fumetti sta per prendere vita nella nuova serie, svelando dettagli che i fan attendevano da tempo. L’anticipazione cresce, soprattutto dopo che un intruso ha condiviso clip dal set di Avengers: Doomsday, rivelando il potere dei social nel portare alla luce notizie esclusive. Riuscirà questa serie a catturare l'attenzione del pubblico in un periodo così ricco di contenuti superhero? Non perdertela!

Secondo le ultime rivelazioni, questo luogo, che inizialmente si pensava venisse mostrato in Avengers: Doomsday, farà la sua comparsa nella serie La scorsa settimana, un fan era riuscito a intrufolarsi sul set di Avengers: Doomsday e aveva condiviso online alcuni filmati prima che venissero rimossi dal web. Le brevi clip non presentavano nulla di particolarmente rivelatore, ma sembravano confermare che a un certo punto del film avremmo fatto visita a Madripoor, l'isola fittizia del sud-est asiatico comunemente associata a Wolverine e agli X-Men. Nonostante questa inattesa rivelazione, però, alcuni report hanno successivamente messo in dubbio le affermazioni di questa anonima spia del set, e forse ora è diventato chiaro perché. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Vision: nella serie vedremo questa leggendaria località dei fumetti Marvel?

