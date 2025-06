Vis Pesaro | dalla salvezza alla gloria un anno di trasformazioni e successi

Dalla salvezza alla gloria: la Vis Pesaro ha scritto una nuova pagina della sua storia. In un solo anno, è passata da una lotta disperata per la permanenza a un cammino di successi che ha sorpreso tutti. Mentre il calcio italiano si evolve, con squadre che puntano sempre più su giovani talenti e strategie innovative, la Vis si conferma come esempio perfetto di resilienza. Scopri come questa squadra ha trasformato le sue ambizioni in realtà, regalando emozioni a tifosi e appassionati!

Sembra che si parli di due squadre diverse quando si paragona la situazione attuale della Vis a quella del 2 giugno 2024. Prospettive e strategie opposte ma stessa voglia di migliorarsi. Nel 2324 la stagione si era conclusa due giorni prima rispetto alla scorsa e anche in quel caso la Vis era rimasta soddisfatta dalla post season. I minuti di recupero, se in quel caso interruppero un incubo, quest’anno si sono dimostrati la fine di un sogno. Nel playout contro la Recanatese alcuni trascinatori erano gli stessi. Nicastro, Di Paola e Pucciarelli, così come ogni tifoso biancorosso, sono stati infatti accompagnati fino al minuto 95 dall’incubo retrocessione ma al triplice fischio la festa che unì squadra, tifo e staff fu solo l’anticipazione di quella che si sarebbe tramutata in abitudine ai festeggiamenti nella stagione successiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis Pesaro: dalla salvezza alla gloria, un anno di trasformazioni e successi

