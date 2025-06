Virtus Bologna | Shengelia guida la squadra verso la vittoria nei playoff

La Virtus Bologna si affida a Toko Shengelia, il fuoriclasse che ha saputo risollevarsi da un trauma e ora guida la squadra nei playoff. La sua storia è un inno alla resilienza e al coraggio, proprio come i grandi eroi del passato. Stasera, alle 20:45, la Segafredo Arena ospiterà una sfida cruciale: l’occasione di vedere un campione all’opera. Riuscirà Shengelia a scrivere un nuovo capitolo di gloria? Non perdere l'appuntamento

Che Shengelia fosse un fuoriclasse non è una notizia. Quando si liberò dal Cska Mosca, in seguito all'invasione dell'Ucraina, la Virtus lo prese per quel motivo. Toko è un promesso sposo del Barcellona, ha alle spalle un trauma cranico. Ma come i cavalieri di una volta, trascina i compagni. Stasera, palla a due alle 20,45 – sempre alla Segafredo Arena – servirà un'altra prova di spessore per cercare di chiudere, la mini-serie della Fiera, con il doppio vantaggio. Che Toko potesse essere decisivo – sia in gara-cinque con Venezia, sia nel match di esordio con l'Olimpia – lo si sapeva. Che potesse trovare due valide spalle in Momo Diouf e Nicola Akele, magari no.