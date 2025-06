Virtus Bologna-Olimpia Milano stasera in tv Serie A basket 2025 | orario gara-2 programma streaming

Stasera, le emozioni del basket italiano tornano in scena con la gara-2 tra Virtus Bologna e Olimpia Milano! Dopo un primo atto ad alta tensione, ci si aspetta una sfida ancora più avvincente. La rivalità tra queste due squadre storiche non è mai stata così intensa, riflettendo un trend crescente nel nostro paese: il basket sta conquistando sempre più appassionati. Non perdere l'occasione di vedere chi avrà la meglio!

Tornano in campo questa sera Virtus Segafredo Bologna e Olimpia EA7 Emporio Armani Milano per gara-2 delle semifinali di Serie a di basket. Una sfida che ha vissuto i primi 40 minuti di fuoco, con le due formazioni che hanno evidenziato come la posta in palio sia altissima e la tensione possa giocare brutti scherzi anche a due squadre che sono le ovvie favorite per il titolo. LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO DALLE 20.45 Gara-1 ha visto percentuali al tiro molto basse – soprattutto da oltre l’arco – tanti errori individuali e di squadra e, alla fine, una partita dal punteggio bassissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Virtus Bologna-Olimpia Milano stasera in tv, Serie A basket 2025: orario gara-2, programma, streaming

