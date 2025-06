Virtus Bologna-Olimpia Milano 66-85 highlights gara-2

Milano fa sul serio: in gara-2 contro Virtus Bologna, l'Olimpia si impone con un netto 85-66, pareggiando la serie. Armoni Brooks brilla con 20 punti, demolendo i sogni di rimonta dei bianconeri. Questo match segna un momento cruciale in una stagione di grande competitività nel basket italiano. Con il prossimo incontro al Forum di Assago, la tensione è palpabile. Chi avrà la meglio? Non perdere il colpo!

Alla Segafredo Arena di Bologna, Milano domina gara-2 85-66 e porta la serie sull’1-1. La copertina se la prende Armoni Brooks (20 punti), che nell’ultimo quarto di gara affossa definitivamente le speranze di rimonta bianconere. Giovedì Olimpia e Virtus si sposteranno al Forum di Assago. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Virtus Bologna-Olimpia Milano 66-85, highlights gara-2

Leggi anche Playoff Virtus Bologna, date e orario dei quarti di finale - I playoff della Virtus Bologna sono pronti a entrare nel vivo! Le prime tre partite dei quarti di finale si disputeranno a partire da domenica 18 maggio 2025, con un emozionante calendario che prevede un incontro in casa e due sfide in trasferta.

LBA Playoff | Virtus Bologna vs Olimpia Milano: diretta 4Q 64-78 37'

Riporta pianetabasket.com: VIRTUS BOLOGNA vs OLIMPIA MILANO - DIRETTA TESTUALE 4Q Live - La tripla di Flaccadori danza sul ferro, rimbalzo Leday, e Brooks che non segna la tripla al 31'. Tripla corta di Belinelli.

LIVE LBA Playoff | Virtus Bologna vs Olimpia Milano: diretta

Si legge su pianetabasket.com: VIRTUS BOLOGNA vs OLIMPIA MILANO - DIRETTA TESTUALE 3Q Live - 2Q 35-44 - Shields segna subito in entrata, la Virtus va in difficoltà in attacco, Polonara concede a ...

Milano riacciuffa la Virtus Bologna: con l’Armani finisce 66-85

ilrestodelcarlino.it scrive: Gara 2 va all’Olimpia. La serie della semifinale playoff sull’1-1, di nuovo in campo a Milano giovedì 5 giugno ...