Virginia Troiani | Sono in una dimensione che non mi aspettavo Grandi premesse per la 4×400

Virginia Troiani, con il suo straordinario tempo nei 400 metri, riaccende i riflettori sull'atletica leggera italiana. Ospite di Sprint Zone, ha condiviso le sue emozioni e ambizioni per la staffetta 4×400, promettendo grandi sorprese. In un periodo in cui il movimento atletico sta guadagnando visibilità, la sua determinazione potrebbe segnare un nuovo capitolo per il nostro sport. Non perdere il suo racconto affascinante!

Virginia Troiani è stata l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale Youtube di OA Sport. La 29enne lombarda è reduce da un grande exploit a Busto Arsizio, in cui è diventata la quinta italiana più veloce di sempre sui 400 metri migliorando di quasi otto decimi il personale con un notevole 51.33. “ Mi aspettavo di fare il personale e anche di scendere sotto i 52 secondi, proprio per le sensazioni che avevo avuto sia nei primi test ad aprile sia in staffetta alle World Relays di Guangzhou. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Virginia Troiani: “Sono in una dimensione che non mi aspettavo. Grandi premesse per la 4×400”

