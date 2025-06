Virgin Island arriva il reality che insegna a fare sesso alle persone illibate e scoppia la polemica | Modalità discutibili

"Virgin Island", il reality che fa discutere, porta in scena 12 novellini del sesso, pronti a scoprire la loro prima volta sotto l'occhio attento delle telecamere. Ma è davvero un'idea così innovativa? In un'epoca in cui la sessualità è un tema sempre più aperto e discusso, questo programma solleva interrogativi etici e sociali. Riusciranno a trasformare l’imbarazzo in esperienza, o sarà solo un gioco di voyeurismo?

Se molte persone provano imbarazzo nel ripensare alla propria prima volta, chissà che ricordi potranno mai avere in futuro i partecipanti di “ Virgin Island”, seguiti dalle telecamere di Channel 4 mentre si approcciano, da novellini, in maniera pratica al sesso. Il programma inglese ha debuttato nelle scorse settimane e vede 12 persone illibate impegnate in una sorta di “campo di addestramento” in un lussuoso rifugio nel Mediterraneo. Un percorso di due settimane verso una maggiore consapevolezza della propria intimità nella speranza di poter superare le paure che le frenano quando si tratta di darsi ai piaceri di Afrodite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Virgin Island”, arriva il reality che insegna a fare sesso alle persone illibate e scoppia la polemica: “Modalità discutibili”

