Violenza sulle donne e orfani di femminicidio Daniela Ferolla | Ogni ragazza uccisa è il fallimento di una rete prevenire significa costruirla prima non dopo

La violenza sulle donne è un problema che ci tocca tutti, e ogni femminicidio segna un fallimento collettivo. Al Gran Ballo delle Stelle, oltre 300 cuori uniti per sostenere gli Orfani Speciali, un gesto che va oltre l’emozione: è un impegno concreto. La Presidente della Fondazione Le Stelle di Marisa ci ricorda che la vera prevenzione inizia con un abbraccio di cura e dignità. Insieme possiamo costruire una rete di protezione.

Al Gran Ballo delle Stelle oltre 300 ospiti per aiutare gli Orfani Speciali. La Presidente della Fondazione Le Stelle di Marisa: «La priorità assoluta è quella di garantire un percorso di cura, protezione e ricostruzione della vita che metta al centro la persona, con i suoi traumi, i suoi bisogni e la sua dignità». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Violenza sulle donne e orfani di femminicidio, Daniela Ferolla: «Ogni ragazza uccisa è il fallimento di una rete, prevenire significa costruirla prima, non dopo»

Leggi anche Da oggi le domande per il reddito di libertà, fino a 500 euro per le donne vittime di violenza: come fare - Da oggi, 12 maggio, è disponibile online il servizio per richiedere il reddito di libertà, un contributo fino a 500 euro per le donne vittime di violenza.

Su questo argomento da altre fonti

Violenza sulle donne e orfani di femminicidio, Daniela Ferolla: «Ogni ragazza uccisa è il fallimento di una rete, prevenire significa costruirla prima, non dopo; Le altre vittime dei femminicidi: oltre 3.500 gli orfani minorenni; L'altra faccia dei femminicidi: in Italia hanno reso orfani oltre 3.500 minorenni; ORDINE DEGLI PSICOLOGI LOMBARDIA, TELEFONO DONNA ITALIA, ONISOS : BORSE DI STUDIO PER GLI ORFANI SPECIALI. 🔗Cosa riportano altre fonti

Osservatorio sul femminicidio in Italia, Bartoccetti: “Oltre 3.500 i minorenni orfani, essenziale fornire loro aiuto e supporto psicologico”

Segnala ilsicilia.it: L'audizione in Commissione parlamentare di inchiesta dell'Osservatorio nazionale indipendente sugli orfani di femminicidio rivelano un trauma sommerso che lo Stato non sa affrontare efficacemente. Anc ...

Osservatorio, oltre 3500 i minorenni orfani di femminicidio

Secondo msn.com: Noi siamo riusciti attraverso una indagine giornalistica a raccogliere negli ultimi anni le notizie delle donne morte per omicidio e da lì a ricostruire il numero degli orfani speciali, che sono ...

Femminicidi: 3.500 orfani

polesine24.it scrive: Sono più di 3.500 i minorenni rimasti orfani in seguito a femminicidi, bambini e ragazzi la cui vita è stata segnata per sempre dalla violenza domestica. A fornire questa stima è l’ Osservatorio ...