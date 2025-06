Violenza giovanile a processo già a 12 anni? Intervista a esperta di giustizia minorile | Non ridurrebbe il numero dei reati

In un'Italia scossa da episodi di violenza giovanile, l'idea di processare ragazzi già a 12 anni sembra attrarre l'attenzione. Eppure, un'esperta in giustizia minorile avverte: non è questa la soluzione per ridurre i reati. La vera sfida è affrontare le cause profonde di un malessere sociale che colpisce le nuove generazioni. Questo tema ci invita a riflettere su come prevenire anziché punire, ponendo al centro la tutela e l'educazione.

LECCE – In Italia funziona così: per ogni sconvolgente fatto di cronaca, arriva puntualmente la proposta di una novità normativa. Dopo il femminicidio di Afragola, che ha visto morire una ragazzina appena 14enne, uccisa a sassate da un 18enne al quale era stata legata sentimentalmente, l’avvocata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Violenza giovanile, a processo già a 12 anni? Intervista a esperta di giustizia minorile: “Non ridurrebbe il numero dei reati"

Leggi anche Violenza giovanile, i dati sono in aumento: “Il 30% vuole affiliarsi a una baby gang” - Negli ultimi anni, la violenza giovanile ha registrato un preoccupante aumento, con il 30% dei giovani che desidera affiliarsi a baby gang.

Cosa riportano altre fonti

Violenza giovanile, a processo già a 12 anni? Intervista a esperta di giustizia minorile: “Non ridurrebbe il numero dei reati. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Violenza giovanile, a processo già a 12 anni? Intervista a esperta di giustizia minorile: “Non ridurrebbe il numero dei reati"

Lo riporta lecceprima.it: Fa discutere la proposta dell’avvocata leghista Giulia Bongiorno, presidente della Commissione giustizia al Senato, avanzata nelle scorse ore: quella cioè di abbassare la soglia dell’imputabilità dagl ...

Ciro Grillo a processo con i tre amici: «Violenza sessuale di gruppo». Rischiano fino a 12 anni

ilmattino.it scrive: Tra l'altro, ha fatto notare Bongiorno, «in caso di violenza sessuale, per la Cassazione basta la dichiarazione della persona offesa, se ritenuta attendibile, per andare a processo. Qui c'è ...

Violenza sessuale di gruppo in un motel a Cornaredo, in tre a processo

ilgiorno.it scrive: Milano, 21 luglio 2023 – A processo per violenza sessuale di gruppo tre giovani albanesi arrestati il 12 novembre scorso nell'inchiesta dei carabinieri coordinata dal pm Rosaria Stagnaro ...