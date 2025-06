Violento scontro tra un’autocisterna ed un’automobile | feriti gravemente due giovani Arriva l’eliambulanza Lo schianto lungo la Monti Lepini

Un terribile incidente è avvenuto sulla SS 156 VAR dei Monti Lepini, coinvolgendo un'autocisterna e un'auto. Due giovani sono rimasti gravemente feriti, richiedendo l'intervento dell'eliambulanza. Questo tragico evento ci ricorda la crescente necessità di maggiore sicurezza stradale, specialmente su strade ad alto traffico. È fondamentale riflettere sull'importanza della prudenza alla guida: ogni vita conta e la prevenzione può fare la differenza.

Un incidente drammatico ha avuto luogo questo pomeriggio sulla SS 156 VAR dei Monti Lepini, precisamente nel tratto che attraversa il territorio di Priverno, in località Ceriara. A essere coinvolti un'automobile e una cisterna per il trasporto del latte. La cisterna, pur essendo un mezzo pesante, stava circolando grazie a una deroga concessa, poiché trasportava un carico deperibile, come stabilito dalle autorità durante le festività, quando il blocco dei mezzi pesanti è generalmente in vigore. La dinamica dell'incidente e l'intervento dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto tra la cisterna e l'automobile è stato violento.

