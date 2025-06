violento scontro sulla provinciale schianto in moto all incrocio grave a torrette un 28enne

Un drammatico incidente stradale ha scosso l'atmosfera di Torrette: un giovane di 28 anni è stato gravemente ferito dopo uno scontro tra moto e auto. Questo episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale in un periodo in cui il traffico aumenta e le distrazioni al volante sono all'ordine del giorno. È fondamentale riflettere sull'importanza della prudenza: ogni viaggio merita rispetto e attenzione. I nostri pensieri vanno al ragazzo e alla sua famiglia.

Schianto all’incrocio tra un’auto e un moto, gravissimo un 28enne. Dopo essere stato stabilizzato all’ospedale di Civitanova Alta, il ragazzo è stato trasportato a bordo dell’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, lungo la strada provinciale che da Santa Maria Apparente va verso Montecosaro Scalo, all’altezza dell’incrocio con via Gobetti, zona industriale A. Un incrocio quello dove spesso si verificano incidenti più o meno gravi. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia stradale di Macerata, sul posto per i rilievi di rito, il 28enne, di Civitanova, residente proprio nel quartiere dove è avvenuto il terribile incidente, in sella ad una moto Aprilia, stava percorrendo la provinciale quando, per cause che sono in corso di accertamento, è avvenuto l’impatto con l’auto, una Opel Astra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it