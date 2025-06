Violenta eruzione esplosiva dell’Etna | nube alta chilometri e massiccia colata piroclastica verso valle

L’Etna, il gigante che non smette mai di stupire, ha dato spettacolo con un’violenta eruzione esplosiva, generando una nube alta chilometri e una colata piroclastica che ha affascinato e allarmato al tempo stesso. Questo evento non è solo un fenomeno naturale, ma si inserisce in un contesto di crescente attività vulcanica globale. Un promemoria della potenza della natura che ci invita a riflettere sulla nostra vulnerabilità. Chi sarà il prossimo a documentare questo spettacolo?

La violenta eruzione ha portato anche a una potente esplosione laterale sull’Etna, come mostrano le immagini diffuse sui social da tutta la provincia di Catania e persino dalla Calabria. Osservata anche una massiccia colata piroclastica per il probabile collasso di un fianco del cratere di SudEst. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Etna, eruzione violenta

Segnala laprovinciadivarese.it: Una spettacolare ma preoccupante eruzione scuote il vulcano più alto d’Europa. Il cratere di Sud-Est libera lava, cenere e tremori sismici: allerta rossa per l’aviazione, ma l’aeroporto di Catania res ...

Etna in eruzione: spettacolare parossismo dal cratere Sud-Est, colonna di cenere oltre i 5 mila metri

strettoweb.com scrive: La nuova fase eruttiva del vulcano siciliano è accompagnata da forti tremori, boati e una colata lavica nella Valle del Bove ...

Trovata la 'miccia' delle eruzioni vulcaniche esplosive

Riporta ansa.it: ad un'eruzione di tipo esplosivo, con la violenta espulsione di ceneri e gas incandescenti in atmosfera che possono perfino condizionare il clima. Comprendere "il meccanismo che c'è dietro la ...