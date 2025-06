Violenta eruzione dell' Etna crolla un fianco del cratere | colonna di fumo alta chilometri

L'Etna continua a far parlare di sé: oggi, 2 giugno 2025, un'imponente eruzione ha fatto crollare un fianco del cratere, scatenando una colonna di fumo che svetta nel cielo. Questo fenomeno naturale non solo affascina gli appassionati di vulcanologia, ma ci ricorda anche la potenza della natura e i cambiamenti climatici in atto. La bellezza e il terrore dell'Etna ci invitano a riflettere sul nostro rapporto con l'ambiente.

Continua con intensità crescente l'attività eruttiva dell'Etna, che nella mattinata di oggi, 2 giugno 2025, ha fatto registrare una violenta esplosione che ha scagliato in aria un'enorme nube alta chilometri. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania (Ingv) a. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Violenta eruzione dell'Etna, crolla un fianco del cratere: colonna di fumo alta chilometri

Leggi anche Violenta eruzione esplosiva dell’Etna: nube alta chilometri e massiccia colata piroclastica verso valle - L’Etna, il gigante che non smette mai di stupire, ha dato spettacolo con un’violenta eruzione esplosiva, generando una nube alta chilometri e una colata piroclastica che ha affascinato e allarmato al tempo stesso.

