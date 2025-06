Viola il divieto di avvicinamento | arrestato dai carabinieri ex compagno violento

Un altro triste capitolo di violenza domestica si scrive a Valverde. I carabinieri hanno arrestato un 47enne per violazione del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, una 38enne che ha trovato il coraggio di chiedere aiuto. Questo episodio mette in luce l'importanza di denunciare e l'urgenza di promuovere una cultura di rispetto e sicurezza. Non è mai troppo tardi per rompere il silenzio!

All’ennesimo episodio di minaccia la vittima, una 38enne di Valverde, ha chiesto aiuto ai carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio che hanno il suo ex compagno 47enne, ritenuto responsabile di violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Erano circa le 9:45 quando la donna, in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Viola il divieto di avvicinamento: arrestato dai carabinieri ex compagno violento

Leggi anche Viola il divieto di avvicinamento e sfonda la porta di casa del padre: arrestato dai Carabinieri - Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Carpi per aver violato un divieto di avvicinamento.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna e si nasconde nell’appartamento: arrestato; Lizzano, viola divieto avvicinamento alla moglie in piena notte: arrestato; Villa Basilica, marocchino viola il divieto di avvicinamento alla ex moglie: arrestato dai carabinieri; Lizzano, viola il divieto di avvicinamento alla ex e viene arrestato. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Valverde: viola il divieto di avvicinamento, arrestato ex compagno violento

Si legge su livesicilia.it: CATANIA – A Valverde, un uomo di 47 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex ...

Valverde. Stalker vìola il divieto di avvicinamento: arrestato in flagranza l’ex compagno violento

Segnala libertasicilia.it: All’ennesimo episodio di minaccia la vittima, una 38enne di Valverde, ha chiesto aiuto ai Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio che, sulla base degli indizi raccolti comunque da ...

Viola il divieto di avvicinamento: arrestato in flagranza di reato ex compagno violento

Lo riporta meridionews.it: Due giorni prima, l’uomo si era recato nell’ufficio dove lei lavora, minacciandola di morte con la frase: «Comu ti viru cu nautru t’ammazzu».