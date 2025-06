Vintage Fest Genova | la fiera con dischi abbigliamento accessori Vespe e Lambrette

Preparati a un tuffo nel passato con il Vintage Fest di Genova! Il 7 e 8 giugno 2025, il Porto Antico si trasformerà in un paradiso per gli amanti del vintage: dischi, abbigliamento, accessori, Vespe e Lambrette ti aspettano in un’atmosfera unica. Questo evento non è solo una fiera, ma un viaggio nei ricordi di un’epoca che continua a ispirare le nuove generazioni. Non perdere l'occasione di scoprire tesori inaspettati

Dopo i successi delle fiere storiche vintage di Pisa, Empoli, Siena e Pistoia, Vintage Fest torna a Genova per la terza edizione al Porto Antico sabato 7 e domenica 8 giugno 2025. In piazza delle Feste, vicino all'Acquario, saranno presenti espositori specializzati da tutta Italia con vinili. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Vintage Fest Genova: la fiera con dischi, abbigliamento, accessori, Vespe e Lambrette

