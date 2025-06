Vincitori non abilitati concorso PNRR | assunti nella scuola di servizio a tempo determinato Se il posto è dato a trasferimento?

Un'innovazione nel mondo dell'istruzione! I vincitori non abilitati del concorso PNRR possono continuare a insegnare anche in caso di trasferimenti, grazie a un nuovo provvedimento. Questo cambiamento si inserisce in un trend più ampio di valorizzazione delle risorse umane nella scuola, garantendo continuità educativa. Ecco un’opportunità unica per i docenti: scopri come può influenzare il tuo percorso professionale!

Qualora nella scuola in cui stia svolgendo servizio il vincitore di concorso non abilitato si perda un posto, l'interessato sarà assunto in altra scuola della provincia. Un caso particolare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche Assunzione in ruolo vincitori non abilitati concorso PNRR1: se si perde posto, si è assunti in altra scuola della provincia - L'assunzione in ruolo dei vincitori non abilitati del concorso PNRR1 rappresenta un'importante opportunità per garantire stabilità nel mondo della scuola.

