Viña Escondida | il Summer festival di Ca’ di Rajo torna il 6 giugno

Torna il Viña Escondida, il festival che trasforma Ca' di Rajo in un palcoscenico di sapori e melodie. A partire dal 6 giugno, tre venerdì sera saranno dedicati all'enogastronomia e alla musica sotto le stelle, nel cuore dei suggestivi vigneti di Bellussera. Un'opportunità imperdibile per immergersi nella cultura del vino e gustare prelibatezze locali. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica, dove ogni sorso racconta una storia!

Torna anche quest'anno Viña Escondida, l'attesissimo summer festival che accende l'estate di Ca' di Rajo con tre venerdì sera all'insegna dell'enogastronomia e della musica sotto le stelle. Appuntamento il 6 giugno, 4 luglio e 1 agosto 2025, tra i filari dei suggestivi vigneti a Bellussera, nella.

