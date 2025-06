Villaggio Unrra un successo la prima edizione del Family Fishing

La prima edizione di “Family Fishing” al Villaggio Unrra ha catturato l’attenzione di grandi e piccini, fondendo sport e natura in un'esperienza unica. Questo evento si inserisce perfettamente nel trend crescente di attività all’aperto che promuovono il legame familiare. Un aspetto interessante? La riscoperta della pesca come strumento di aggregazione, capace di avvicinare le generazioni e valorizzare la bellezza del nostro territorio. Non perdere la prossima edizione!

Si è svolta ieri lungo la spiaggia del Villaggio Unrra la prima edizione della manifestazione "Family Fishing", un'iniziativa che ha unito sport, natura e condivisione, coinvolgendo famiglie, giovani e appassionati. L'evento è stato organizzato dall'associazione Giovani Generazioni Future.

