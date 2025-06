Vigor Senigallia | Magi verso la panchina incognite su Pesaresi e Roberto

La Vigor Senigallia è pronta a vivere una settimana cruciale. Con l'ipotesi Magi sulla panchina, il club potrebbe segnare una svolta decisiva nel suo percorso. Il ritorno di un ex giocatore, ora allenatore, porta un'energia nuova, proprio mentre il calcio italiano cerca di riscoprire le radici del proprio talento locale. Riuscirà Magi a riportare i colori biancoazzurri ai vertici? Tutto da scoprire!

Potrebbe essere la settimana della svolta per la Vigor. La settimana delle prime scelte: dal nuovo allenatore sino al destino di qualche giocatore. Il tecnico dovrebbe essere Magi, si è detto e ripetuto più volte in questi giorni. Un uomo che in passato ha rappresentato egregiamente i colori della Vigor avendo giocato a Senigallia in quarta serie dal 1992 sino all’ ottobre del 1994, collezionando 57 presenze e 26 gol. Con la maglia rossoblu ha giocato anche in Promozione, dal 1989 al 1991. In totale dunque: 5 campionati a Senigallia e si questi uno lo ha vinto. Numeri importanti da calciatore ed un ricordo molto nitido nella mente dei tifosi di vecchia data. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vigor Senigallia: Magi verso la panchina, incognite su Pesaresi e Roberto

Leggi anche Vigor Senigallia e Mauro Antonioli si separano: un addio sereno dopo la salvezza - La Vigor Senigallia e mister Mauro Antonioli si separano con serenità dopo aver raggiunto la salvezza.

Cosa riportano altre fonti

Vigor Senigallia: riflessioni e attese per il nuovo allenatore, Beppe Magi in pole; Magi-KSport-Vigor Senigallia, grande intreccio nel momento sbagliato: Giuliodori resta a Castello?; Calcio Serie D / Il mercato delle marchigiane; Vigor: Magi favorito come nuovo mister, ma outsider ancora in gioco. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vigor Senigallia: riflessioni e attese per il nuovo allenatore, Beppe Magi in pole

Si legge su msn.com: Il club di Senigallia pianifica il futuro tra riflessioni e attese. Beppe Magi favorito per la panchina rossoblu.

Magi-KSport-Vigor Senigallia, grande intreccio nel momento sbagliato: Giuliodori resta a Castello?

Secondo youtvrs.it: Il tecnico impegnato nei playoff per la Serie D, ma lo aspetterebbero dal Bianchelli. Confronto tra le parti La Vigor Senigallia prende tempo in attesa... del K-Sport Montecchio Gallo. Il club rossobl ...

Vigor Senigallia: in corsa per la panchina Giuliodori, Fucili, Magi e Lauro

Scrive msn.com: La Vigor Senigallia valuta i profili di Giuliodori, Fucili, Magi e Lauro per il nuovo allenatore, con focus sul calcio marchigiano.