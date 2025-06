Vigevano rivolta in carcere | i detenuti rifiutano di rientrare in cella e si danno ad atti vandalici

Rivolte nei carceri italiani: un fenomeno che si intensifica. A Vigevano, i detenuti hanno alzato la voce rifiutandosi di tornare in cella, dando vita a atti vandalici preoccupanti. Questo episodio mette in luce le crescenti tensioni all'interno del sistema penitenziario, dove l'overcrowding e le condizioni di vita spesso insostenibili portano a esplosioni di rabbia. √ą tempo di chiedersi: come affrontare questa crisi?

Vigevano, 2 giugno 2025 ‚Äď Gravi disordini sono in corso al carcere vigevanese della frazione Piccolini dal tardo pomeriggio di oggi, luned√¨ 2 giugno: i detenuti, di due diverse sezioni, alcune diverse decine, rifiutano di fare rientro nelle celle e stanno vandalizzando i locali. La polizia penitenziaria ha richiamato il personale libero dal servizio per far fronte alla situazione. La tensione resta molto alta. Del resto la condizione di sovraffollamento della struttura vigevanese, cos√¨ quella di moltissime altre case di reclusione, non √® certo una novit√†. "Il carcere di Vigevano ‚Äď conferma Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, una delle sigle sindacali del personale ‚Äď ha un gravissimo problema¬†di sovraffollamento: a fronte dei 226 posti ufficialmente disponibili i detenuti sono 360 mentre il personale della polizia penitenziaria conta 200 unit√† anzich√© dei 315 previsti dalla pianta organica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Vigevano, rivolta in carcere: i detenuti rifiutano di rientrare in cella e si danno ad atti vandalici

Cosa riportano altre fonti

Vigevano, rivolta in carcere: i detenuti rifiutano di rientrare in cella e si danno ad atti vandalici

Segnala ilgiorno.it: La polizia penitenziaria ha richiamato il personale fuori servizio. La situazione, in una struttura segnata da tempo da problemi di sovraffollamento, è molto tesa ...

Disordini nel carcere di Vigevano, Uilpa: ‚ÄúTensione alta, decine di detenuti non rientrano in cella‚ÄĚ

Si legge su msn.com: L‚Äôallarme è rientrato in serata, De Fazio: ‚ÄúPare che sia scaturito da una sorta di regolamento di conti fra alcuni detenuti. Uno sarebbe stato accompagnato in ospedale‚ÄĚ ...

Uilpa Penitenziaria, gravi disordini nel carcere di Vigevano

Da rainews.it: Secondo il sindacato, ci sarebbe stato un regolamento di conti tra detenuti. Coinvolti due reparti. La rivolta è rientrata in serata ...