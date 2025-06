Vieri Matri Pazzini Borja Valero Ambrosini Abate e molti altri ex calciatori professionisti in campo per la Fondazione Careggi

Un evento imperdibile per gli amanti del calcio e della solidarietà: ex campioni come Vieri, Matri e Pazzini si ritrovano in campo per la Fondazione Careggi! Un'iniziativa che celebra non solo il grande sport, ma anche l’importanza di supportare cause nobili. Sarà un’occasione speciale per rivivere emozioni calcistiche e contribuire a una causa fondamentale. Non perdere l’opportunità di vederli scendere in campo per un futuro migliore!

Bobo Vieri, Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini, Borja Valero, Massimo Ambrosini. E ancora Ignazio Abate, Christian Riganò, Alberto Gilardino, Celeste Pin, Davide Bombardini, Duccio Innocenti, Roberto Ripa e Dario Dainelli. Sono solo alcuni degli ex calciatori professionisti che scenderanno in.

