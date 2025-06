Vieira Inter il tecnico del Genoa tra le opzioni per la panchina con un altro ex nerazzurro

Il futuro dell'Inter è in fermento! Con Inzaghi al centro di discussioni e possibili cambi, Vieira, attuale allenatore del Genoa, si fa strada tra le opzioni per la panchina nerazzurra. Un ex campione passato alla guida, testimone di un'epoca d'oro, può riportare freschezza e nuove strategie. Sarà lui il condottiero di una nuova era? La tensione sale, e il mercato degli allenatori si infiamma: chi avrà la meglio?

Vieira Inter, il tecnico del Genoa in lizza per la panchina dei nerazzurri: l'allenatore del Grifone piace in caso di addio di Inzaghi. Vieira Inter, il tecnico del Genoa è una delle opzioni per la panchina dei milanesi in caso di addio di Simone Inzaghi, che nelle prossime ore avrà un confronto con i dirigenti. LE OPZIONI – « Sono quattro le piste da tenere aperte. La prima, quella da considerare la preferita, porta a Fabregas, per il quale è stato già mosso qualche passo: c'è chi racconta di un incontro in tal senso andato in scena la scorsa settimana. E poi De Zerbi, che ha già accumulato esperienza in nazionale e – non va dimenticato – fu accostato all'Inter anche durante la primavera 2023.

