Vieira Inter anche lui nella lista per il dopo Inzaghi? Il Genoa studia la mossa per blindarlo!

Patrick Vieira, ex calciatore e ora allenatore, si fa largo tra i nomi per il post-Inzaghi all’Inter. Mentre il Genoa cerca di blindarlo, cresce l’interesse per la sua figura nella Serie A. In un momento in cui le squadre italiane puntano su strategie innovative, Vieira rappresenta un connubio tra esperienza e freschezza. Sarà lui il prossimo maestro di calcio che rianima il nostro campionato? La curiosità è alle stelle!

Diverse le richieste per lui dall'Italia. Nelle ultime ore, tra i nomi accostati alla panchina dell' Inter, c'è stato anche quello di Patrick Vieira. Il giornalista Matteo Moretto, intervenuto su YouTube, spiega come il tecnico francese abbia ricevuto più di una richiesta dalla Serie A ma che il Genoa abbia tutte le intenzioni di blindarlo con un rinnovo di contratto. VIEIRA INTER – « La notizia che vi racconto in esclusiva è che il Genoa è pronto a offrire un rinnovo all'allenatore per blindarlo dopo l'ottima stagione fatta.

Leggi anche Vieira: «Contento di aver aiutato l’Inter? La nostra attenzione era solo su riuscire a prendere punti» - L'allenatore del Genoa, Patrick Vieira, ha espresso la sua soddisfazione dopo il pareggio con il Napoli, intervenendo ai microfoni di Dazn.

