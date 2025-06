Videochat al concerto dalla cella trapper trasferito dalla Calabria a Cagliari

Niko Pandetta, il trapper dal passato controverso, continua a far parlare di sé! Trasferito dal carcere di Calabria a Cagliari, il suo nome è al centro di un'inchiesta su traffico di cellulari e droga. Ma non è solo una questione di giustizia: nel corso di un concerto online, i fan hanno potuto interagire con lui, sollevando interrogativi sulla cultura pop e sull'uso dei social nella vita reclusa. Un mix esplosivo che invita a riflettere!

Il trapper Niko Pandetta, nipote del boss mafioso Turi Cappello, tra gli indagati nell'inchiesta della Dda di Palermo su un traffico di cellulari e droga nel carcere Pagliarelli di Palermo non è più detenuto in Calabria ma è stato trasferito nel carcere cagliaritano di Uta. Lo rivela L'Unione Sarda che ha sentito il suo legale sardo, l'avvocato Roberto Floris.

